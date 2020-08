Dodò: «Abbiamo studiato molto bene l’Inter ma vogliamo scrivere la storia»

L’esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk Dodò ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

INTER – «Durante questa settimana abbiamo studiato molto bene l’Inter. Secondo me siamo pronti a questa sfida. Non è la difesa il primo problema dell’Inter, anzi l’attacco ci creerà molti problemi quindi dobbiamo stare attenti. Ma ci siamo preparati molto bene».

FINALE – «Si parlerebbe di un momento pazzesco, di grande gratitudine per tutta la squadra. Ma già la semifinale è un grande merito, poi domani faremo tutto ciò che possiamo fare per andare in finale e scrivere questo giorno nella storia».