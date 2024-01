Doig saluta il Verona: «Per sempre grato a squadra e città»

Il saluto sui propri social (Instagram) dell’esterno del Sassuolo Doig al Verona: passato in questa sessione di calciomercato

Tramite il proprio profilo Instagram, il nuovo esterno del Sassuolo Doig ha salutato così il Verona.

«A una città e a un club che mi hanno accolto a braccia aperte, sarò per sempre grato. Grazie a tutti quelli dell’Hellas Verona per un capitolo molto emozionante che mi ha insegnato tanto nel mio percorso calcistico. è stata una montagna russa ma che ricorderò per tutta la vita. grazie a tutti voi Verona. Arrivederci e buona fortuna»