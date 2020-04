Domenghini: «Impossibili i paragoni con il passato. C’è solo un Riva»

Angelo Domenghini, ex ala del Cagliari e della Nazionale, ha eliminato qualsiasi possibilità di fare paragoni con il passato

Angelo Domenghini, ex ala del Cagliari e della Nazionale, è stato compagno di Gigi Riva in quella squadra sarda che vinse lo Scudetto nel 1970. Ecco le sue parole in esclusiva a Cagliarinews24.

«Non esistono giocatori con caratteristiche uguali tra loro. Ci si fa sempre questa domanda pensando ai calciatori del passato e quelli del presente, ma è impossibile rispondere. Come chiedere se c’era un altro Riva, non esiste: ce n’è solo uno, ed è Gigi Riva».