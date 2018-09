La Roma potrebbe esonerare Di Francesco. Conte è il sogno dei tifosi ma non arriverà. Tra le alternative spunta Donadoni

La Roma cambierà tecnico in corso d’opera? Eusebio Di Francesco ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione e i due derby con Frosinone e soprattutto Lazio saranno decisivi per il futuro dell’allenatore romanista. La sconfitta di Bologna può lasciare strascichi pesanti in casa giallorossa. La Roma è in ritiro, Monchi era atteso a Madrid da relatore al WFS, dove è stato premiato, fra gli altri, Beppe Marotta come miglior manager d’Europa, ma il direttore romanista è rimasto in Italia, per stare vicino alla squadra. La panchina di Di Francesco traballa e iniziano a circolare i primi nomi. Nelle ultime ore è spuntato anche quello di Roberto Donadoni.

L’ex allenatore del Bologna, ex commissario tecnico della Nazionale, è il nome nuovo per la panchina giallorossa. I tifosi sognano l’arrivo di Antonio Conte ma l’allenatore, salvo sorprese, resterà fermo un anno perché al momento non vuole prendere club in corso. Restano in lizza invece Paulo Sousa, che starebbe per rescindere il suo accordo con il Tianjin Quanjian, l’ex romanista Vincenzo Montella, reduce da due esperienze negative con Milan e Siviglia, e Laurent Blanc.