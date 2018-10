Il Milan potrebbe cambiare volto in panchina. Gattuso rischia l’esonero, al suo posto potrebbe arrivare Roberto Donadoni

Grande gelo in casa Milan dopo la sconfitta del club rossonero nel derby contro l’Inter. Rino Gattuso era riuscito a spazzare via le voci su un suo possibile esonero dopo le ultime vittorie ma il ko nella stracittadina rischia di costare caro. Il tecnico è finito nuovamente sotto accusa per l’atteggiamento della sua squadra e le prossime sfide saranno nuovamente decisive. Ringhio sapeva di essere sotto esame e si è sempre rassegnato a questa situazione ma ora rischia davvero. Il suo sostituto potrebbe essere un altro ex Milan: Roberto Donadoni.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra Leonardo e Gattuso c’è grande gelo sin da luglio ma la società ha deciso di confermare l’allenatore che bene aveva fatto nel finale di stagione. Il derby perso in quel modo ha lasciato profondi turbamenti dalle parti rossonere e le prossime partite saranno decisive per le ambizioni del Milan e per il futuro di Ringhio. Antonio Conte non arriverà, ha uno stipendio alto e deve risolvere le sue grane personali col Chelsea (vorrebbe chiudere il rapporto col Chelsea facendosi pagare in anticipo tutto lo stipendio del 2018-19). Primi contatti con Roberto Donadoni già avvenuti, l’intesa sarebbe immediata.