Donnarumma City, c’è accordo! Il PSG chiede 50: si tratta. Ma tutto dipende da… Il portiere vuole fortemente lavorare con Guardiola

Un trionfo in Champions League e poi l’addio. Sembra una sceneggiatura paradossale, ma è il destino che attende Gianluigi Donnarumma. A pochi mesi dalla clamorosa finale vinta per 5-0 contro l’Inter, le strade del portiere italiano e del Paris Saint-Germain sono destinate a separarsi. La decisione, maturata nelle ultime settimane, è frutto di una combinazione di fattori tecnici ed economici che hanno reso la rottura inevitabile.

Da un lato, la visione tattica del tecnico Luis Enrique, alla ricerca di un portiere con caratteristiche diverse, più abile nel gioco con i piedi e maggiormente integrato nella costruzione dal basso. Dall’altro, l’impossibilità di trovare un’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, con un ingaggio da circa 7 milioni netti (che sfiora i 10 con i bonus) che la dirigenza parigina non intendeva ritoccare. Con il PSG che ha già virtualmente chiuso l’arrivo di Chevalier per sostituirlo, per Donnarumma si sono aperte le porte di una nuova avventura, con la Premier League come destinazione prediletta.

La novità delle ultime ore, riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è che il futuro di “Gigio” sarà al Manchester City. Il portiere classe ’99 ha già raggiunto un accordo totale sui termini personali con il club inglese, spinto dalla fortissima volontà di lavorare agli ordini di Pep Guardiola. Le trattative tra City e PSG sono in corso: la richiesta iniziale dei francesi è di 50 milioni di euro, ma il prezzo è destinato a scendere. La volontà del giocatore di partire e l’avvicinarsi della chiusura del mercato giocano a favore del City.

Tuttavia, l’intera operazione poggia su un incastro fondamentale: tutto dipende dalla cessione di Éderson. Il portiere brasiliano è l’obiettivo numero uno del Galatasaray, che però si era inizialmente fermato a un’offerta di 10 milioni di euro. Ora, con la prospettiva di sbloccare il domino e la necessità di trovare un nuovo titolare, forse accelerata dalla recente prestazione di Trafford contro il Tottenham, il club turco potrebbe tornare alla carica con una proposta più convincente, attivando così il semaforo verde per il passaggio di Donnarumma a Manchester.