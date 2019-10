Donnarumma, futuro lontano dal Milan? Si rischia l’addio

Donnarumma sta tenendo a galla il Milan, ma i rossoneri non possono star tranquilli: in un futuro non lontano, il portiere potrebbe andar via

In questo inizio di stagione, Gigio Donnarumma sta tenendo a galla il Milan a suon di prestazioni. Il portiere rossonero è uno dei migliori in campo in queste prime gare di campionato, ma il club non può dormire sonni tranquilli.

Il futuro, è infatti in bilico. Come spiega La gazzetta dello Sport, presto si dovrà iniziare a parlare del rinnovo. Al momento è difficile che si trovi un accordo, in quanto il portiere prende uno stipendio molto alto e Raiola non scenderà a compromessi. Su di lui ci sono club importanti come il Psg, che potrebbe offrire una cifra importante, difficile da rifiutare per i rossoneri, che si trovano in una situazione difficile economicamente.