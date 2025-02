Donnarumma Inter, quella mossa del PSG potrebbe risultare fatale per l’estate. La situazione in vista di giugno

Donnarumma Inter, il PSG tratta per il rinnovo: la situazione per il futuro del portiere della Nazionale e di quella che sarà la destinazione

Le voci sull’interesse per Gianluigi Donnarumma hanno infiammato il mercato Inter. Un suo ritorno a Milano, ma sull’altra sponda del Naviglio, nel mezzo l’estremo difensore percepisce attualmente 10 milioni di euro netti all’anno (bonus compresi) e il suo contratto è in scadenza a giugno del 2026: contesto che il PSG vuole assolutamente risolvere.

Secondo RMC Sport, le parti sono infatti tornate in contatto e sono fiduciose di poter trovare un’intesa per il prolungamento del contratto. Tuttavia la nuova politica del club francese prevede una parte fissa più bassa: per questo motivo presenterà un’offerta al ribasso. I nerazzurri restano vigili e sullo sfondo, mentre i parigini avrebbero già individuato il suo possibile sostituto in Lucas Chevalier del Lille.