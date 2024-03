Donnarumma: «Ho avuto un modello, stavo sempre dietro la sua porta»

Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale, sulla sua crescita al Milan. I dettagli

Protagonista della copertina di oggi di Sport Week, il magazine de La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma viene definito nel titolo «Il numero 1». Il portiere del Psg racconta l’ammirazione verso il suo predecessore in Nazionale, Gigi Buffon:

«La nostra è amicizia vera. Gigi non ha invidia, anche quando ero il suo vice mi dava suggerimenti e mi spingeva a crescere. L’ho sempre preso a modello. Ho ammirato la tecnica, lo stare in porta, la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta».

