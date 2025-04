PSG, Donnarumma leader dei parigini: il club pronto a rinnovargli il contratto

Donnarumma sempre più leader del nuovo PSG: il portiere ex Milan è contento a Parigi e il Club è pronto a rinnovargli il contratto

Gianluigi Donnarumma ha ormai conquistato un ruolo centrale al PSG, lasciandosi alle spalle i dubbi e le critiche che avevano accompagnato i suoi esordi nella capitale francese. L’ex Milan era arrivato tra lo scetticismo, ma oggi è diventato un pilastro del progetto parigino, grazie anche a prestazioni decisive in Champions League – come quelle contro Liverpool e Aston Villa – che ne hanno certificato la crescita. A 26 anni, con il trio Ruiz–Vitinha–Joao Neves a dare equilibrio al centrocampo e un attacco prolifico, Donnarumma è il simbolo della nuova solidità del PSG.

Il contratto in scadenza nel 2026 ha acceso le attenzioni di alcuni top club italiani, Juve e Inter su tutti, pronti ad approfittare di eventuali spiragli. Ma a spegnere le voci ci ha pensato Gianluca Pagliuca, che in un’intervista di domenica a Tuttosport ha rassicurato: «Sono stato a trovarlo a Parigi la settimana scorsa, è un idolo. Gioca in un club incredibile, pieno di campioni. A mio avviso resterà lì, il PSG farà di tutto per prolungargli il contratto».