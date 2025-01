Dorgu Juventus, due rivali complicano l’affare! Ci sarà un summit con il Lecce: le ultimissime

Dorgu Juventus, due rivali complicano l’affare! Ci sarà un summit con il Lecce per il difensore: le ultimissime di mercato

Il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto parlare del futuro di Patrick Dorgu, esterno del Lecce di Giampaolo che è finito nel mirino anche del calciomercato Juve. I bianconeri lo valutano come possibile rimpiazzo di Cambiaso, qualora dovesse partire in direzione Manchester.

Nel corso del pomeriggio è previsto un incontro tra il club giallorosso e il Manchester United, con il ds Corvino presente a Milano. Sarà necessaria però una grande offerta per portare via il danese a stagione in corso al Lecce. In corsa c’è anche il Napoli, allertato in vista della prossima estate.