Dossena: «Il Toro può arrivare in Europa. Sanabria e Zapata ok, sono complementari»

Le parole di Beppe Dossena, ex centrocampista del Torino, sul momento e le ambizioni europee dei granata. I dettagli

Beppe Dossena è stato un grande centrocampista del Torino dal 1981 al 1987, un periodo nel quale i granata hanno occupato posizioni importanti nel calcio italiano. Oggi sul Corriere della Sera parla delle prospettive della squadra.

UN TORO DA COPPE EUROPEE – «Ci può stare, perché stanno facendo fatica alcuni club importanti. Il Toro è una squadra solida, ora i ragazzi mi sembrano più convinti rispetto a inizio campionato, hanno trovato un modo efficace di stare in campo. Sì, credo che le possibilità ci siano».

ZAPATA-SANABRIA COPPIA GIUSTA – «Direi di sì, due attaccanti impegnano maggiormente i difensori avversari e poi Tonny e Duvan hanno caratteristiche complementari, non si pestano i piedi. Juric sa meglio di tutti quali sono i movimenti che devono fare per convivere al meglio».

JURIC – «Ha dato un’identità al Toro ed era quello che gli si chiedeva all’inizio dell’avventura. Lo ha fatto grazie al supporto del club, perché poi servono sempre gli interpreti giusti. Ricordo che un tempo c’era insofferenza verso il presidente, poi i rapporti evidentemente sono andati migliorando e ne ha beneficiato l’ambiente. Senza dubbio, Ivan è un allenatore da Toro, preparato, un lavoratore serio. E poi mi piace perché quello che pensa lo dice; una qualità rara nel calcio».