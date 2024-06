Dossena, il SALUTO D'ADDIO ai tifosi del Cagliari è commovente: «Ho dato tutto per questa maglia, lascio CONSAPEVOLE di...»

Dossena, il SALUTO D’ADDIO ai tifosi del Cagliari è commovente: il messaggio pubblicato dal difensore su Instagram

Alberto Dossena è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Como. Prima, però, ha voluto salutare Cagliari, la terra che gli ha fatto da casa per due stagioni. Di seguito il suo messaggio pubblicato su Instagram.

PAROLE – «Sono arrivato qui due anni fa sapendo che l’inizio non sarebbe stato facile.

Fin da subito mi avete accolto come uno di voi e giorno dopo giorno con il lavoro e la perseveranza sono riuscito a raggiungere grandi traguardi raccogliendo momenti ed emozioni che non dimenticherò mai. Ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie e trovare compagni di viaggio che sono diventati famiglia. Lascio quest’isola consapevole di aver dato sempre tutto me stesso per questa maglia. Vi porterò sempre nel cuore, grazie Cagliari»