In esclusiva sul canale di Cronache di Spogliatoio, Vittorio Petrone, ex manager del Divin Codino, svela i dettagli del dossier Baggio

Ogni volta che il calcio italiano sprofonda in una nuova crisi, torna puntuale lo stesso nome: Dossier Baggio. Lo si tira in ballo dopo un fallimento della Nazionale, dopo un’eliminazione pesante, dopo l’ennesimo allarme sul livello del nostro movimento. Ma alla fine la domanda è sempre la stessa: che cos’è davvero questo dossier?

Non una leggenda, non un documento misterioso buono solo per alimentare nostalgia o rimpianti. Da quanto emerge dall’intervista a Vittorio Petrone, ex manager di Roberto Baggio, sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio , il Dossier Baggio era un progetto concreto, strutturato, approfondito. Un piano enorme, oltre 900 pagine, pensato per rifondare il calcio italiano partendo dal punto più delicato e decisivo: la formazione dei giovani.

L’idea nacque dopo il disastro del Mondiale 2010 in Sudafrica, quando l’Italia uscì di scena da campione del mondo in carica. In quel momento, Roberto Baggio, allora presidente del Settore Tecnico FIGC, spinse per un cambiamento radicale. Attorno a lui lavorarono figure come Vittorio Petrone e Adriano Bacconi, con il contributo di decine di professionisti. L’obiettivo era chiaro: non limitarsi a correggere qualche difetto, ma mettere mano all’intero sistema.

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Un piano per rifare il calcio italiano dalle fondamenta

Il cuore del Dossier Baggio era semplice nella teoria, ambizioso nella pratica: intervenire alla radice del problema. Non sulle Nazionali maggiori, non soltanto sui club, ma su tutto ciò che viene prima. Bambini, istruttori, centri di formazione, metodologia, scouting, scuola, tecnologia.

Il progetto immaginava la nascita di 100 Centri di Formazione Federale distribuiti in tutta Italia. Strutture pensate per osservare, selezionare e far crescere i giovani talenti con criteri uniformi, superando squilibri territoriali, improvvisazione e logiche troppo spesso legate agli interessi di parte.

L’idea forte era quella del “maestro di calcio”, una figura diversa dal tradizionale allenatore. Non un tecnico ossessionato dal risultato della domenica, ma un formatore capace di lavorare su tecnica, crescita motoria, pedagogia e psicologia. In altre parole: restituire centralità alla palla, al gesto tecnico, all’apprendimento, invece di trasformare troppo presto il calcio giovanile in una copia mal riuscita del professionismo.

E non finisce qui. Il dossier prevedeva anche una revisione profonda delle competizioni giovanili, con meno attenzione al risultato nelle fasce d’età più basse e più spazio allo sviluppo individuale. Un tema che oggi sembra modernissimo, ma che in quel progetto era stato messo nero su bianco già allora.

Tecnologia, dati e controllo: un progetto già avanti sui tempi

Uno degli aspetti più impressionanti del Dossier Baggio è il livello di dettaglio. Non si fermava ai principi. Entrava nel merito di tutto: metodologia, organizzazione, strumenti, costi, personale, raccolta dati.

C’era l’idea di un sistema centralizzato, con sessioni di allenamento monitorate e confrontabili in tutta Italia. Ogni centro avrebbe dovuto seguire una linea comune, controllata dal Settore Tecnico, con l’aiuto della tecnologia e di database dedicati. Già allora si pensava a telecamere, archivi, filtri, analisi dei comportamenti e tracciamento dei percorsi di crescita dei ragazzi.

In sostanza, il messaggio era netto: il talento non va lasciato al caso. Va cercato, protetto, accompagnato e sviluppato con metodo. Anche per evitare che a emergere siano sempre e solo i profili già inseriti nei circuiti più forti o più vicini alle dinamiche di potere del sistema.

C’era poi un’altra intuizione molto forte: la sostenibilità. Meno viaggi infiniti, meno costi per le famiglie, meno sacrifici economici per inseguire il sogno del calcio. Il progetto prevedeva spostamenti contenuti, un raggio operativo limitato e una rete capillare proprio per evitare che il percorso dei giovani pesasse troppo su genitori e società.

Perché il Dossier Baggio è rimasto solo sulla carta

La vera ferita, però, è proprio questa: il piano non è mai stato messo davvero a terra. Secondo quanto raccontato nella trascrizione, il progetto fu presentato, discusso e persino deliberato, ma non avrebbe mai ricevuto il sostegno economico necessario per partire fino in fondo.

La cifra indicata era di circa 10 milioni di euro in tre anni, un investimento che gli autori ritenevano sostenibile, anche con il supporto delle società professionistiche. Eppure, sempre secondo il racconto emerso nel video, il passaggio decisivo non arrivò mai: dalla delibera non si sarebbe passati allo stanziamento reale delle risorse.

Da lì, il progressivo stop del progetto e poi le dimissioni di Roberto Baggio.

Un’idea ancora attuale

Ed è per questo che il Dossier Baggio continua a riemergere. Perché non viene percepito come un vecchio documento impolverato, ma come una riforma mai nata. Un piano che, aggiornato nelle tecnologie e nei dettagli operativi, potrebbe ancora dire molto al calcio italiano di oggi.

Il punto, però, resta lo stesso di allora: non basta cambiare un presidente, un ct o un dirigente. Per rilanciare davvero il movimento serve una visione lunga, condivisa, coraggiosa. Serve la volontà di rimettere mano alle fondamenta.

Ed è proprio qui che il Dossier Baggio, a distanza di anni, continua a fare rumore. Perché racconta non solo ciò che il calcio italiano avrebbe potuto diventare, ma anche tutto quello che, finora, non ha avuto il coraggio di essere.