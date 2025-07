Douglas Luiz via dalla Juve, opzione scambio con la Premier League: le ultime

Douglas Luiz vicino all’addio alla Juve: potrebbe ripartire dalla Premier League dove ha estimatori e potrebbe essere coinvolto in uno scambio

Douglas Luiz verso l’addio alla Juve: il centrocampista brasiliano è stato invitato a cercarsi una nuova squadra in vista della prossima stagione, dopo una stagione sotto le aspettative all’Allianz Stadium. A riferirlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea come il 27enne, arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, non rientri più nei piani del nuovo allenatore bianconero Igor Tudor.

Dopo un trasferimento costoso e molto atteso, Douglas Luiz non è riuscito a imporsi nella squadra torinese, totalizzando soltanto 516 minuti in 19 partite di Serie A. La sua esperienza sotto la Mole si è rivelata deludente e ora il club ha deciso di cambiare marcia, puntando a una profonda rivoluzione a centrocampo. Tudor ha già comunicato di non considerare più il brasiliano come parte integrante della rosa.

Il futuro di Luiz potrebbe nuovamente essere in Premier League, dove il giocatore ha già attirato l’interesse di diversi club. Leeds United e Nottingham Forest seguono da vicino la situazione, mentre si parla anche di un possibile scambio con il Manchester United che vedrebbe Luiz coinvolto in un’operazione per portare Jadon Sancho a Torino. Luiz, inoltre, è intenzionato a trovare una squadra dove possa giocare con continuità, in vista del Mondiale 2026.

La Juventus si prepara dunque a facilitare la cessione del centrocampista, che ora valuta le opportunità sul mercato. Per lui potrebbe aprirsi un ritorno in Premier, dove la richiesta per un mediano dalle sue caratteristiche resta alta. Con la sua esperienza e qualità, Douglas Luiz vuole ripartire e rilanciarsi in un ambiente che gli garantisca maggiore spazio e continuità.

In sintesi, la Juventus ha deciso di puntare su una nuova strategia in mezzo al campo, lasciando libero Douglas Luiz di cercare fortuna altrove e liberando spazio per rinforzi più adatti al progetto tecnico di Tudor.