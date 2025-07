Douglas Luiz Juve, clamorosa idea del Como! Ecco tutti i dettagli dell’affare: le ultimissime

Douglas Luiz Juve, l’ultima clamorosa idea del Como di Fabregas! Ecco tutti i dettagli dell’affare: le ultimissime

La Juventus valuta la cessione di Douglas Luiz, talentuoso centrocampista brasiliano classe 1998, arrivato a Torino nell’estate 2024 dall’Aston Villa per 28 milioni di euro. Dopo una stagione in maglia bianconera con il numero 26 sulle spalle, il futuro del giocatore è al centro delle attenzioni del mercato.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su Instagram, la situazione legata a Douglas Luiz è in continua evoluzione, con diverse opzioni al vaglio della dirigenza juventina. Una delle ipotesi più sorprendenti riguarda un possibile trasferimento al Como 1907, club neopromosso in Serie A e desideroso di rafforzare il proprio centrocampo con un profilo di esperienza internazionale.

Tuttavia, l’ingaggio del giocatore — pari a 5 milioni di euro netti a stagione — rappresenta un ostacolo non trascurabile per le casse dei club interessati. La Juventus, dal canto suo, punta a ottimizzare l’operazione in uscita, risparmiando sull’ingaggio e possibilmente realizzando una plusvalenza.

Non c’è però solo il Como sulle tracce dell’ex Aston Villa. Anche diverse squadre di Premier League monitorano con attenzione il dossier Douglas Luiz. Secondo indiscrezioni, Fulham, Manchester United ed Everton avrebbero già chiesto informazioni alla Juventus, valutando il brasiliano come un possibile rinforzo per la prossima stagione.

Il club torinese, guidato dalla nuova dirigenza tecnica, sta analizzando le proposte con attenzione per individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo finanziario e sportivo. Un ritorno in Inghilterra, dove Douglas Luiz ha già maturato esperienza e visibilità, potrebbe rappresentare una scelta strategica sia per il giocatore che per la Juve, che spera così di valorizzare al massimo l’investimento fatto un anno fa.

Le prossime settimane saranno decisive, con il club bianconero impegnato nel definire il destino del centrocampista sudamericano. Tra Serie A e Premier League, il futuro di Douglas Luiz resta tutto da scrivere.