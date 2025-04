Ds Milan, Furlani accelera per D’Amico! Contatti ripresi e intreccio con Tare. Gli aggiornamenti

D’’Amico Milan, Giorgio Furlani ha ripreso i contatti con l’attuale dirigente dell’Atalanta: può superare Igli Tare al fotofinish

Arriva da Gianluca Di Marzio un importante aggiornamento sulla questione nuovo direttore sportivo in casa Milan:

PAROLE – «Arrivano novità in casa rossonera per quanto riguarda il capitolo dedicato al nuovo direttore sportivo. Nella corsa al nuovo ds del Milan, guadagna posizioni Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta. Il ds nerazzurro è uno dei nomi in lista insieme a Igli Tare, incontrato dalla dirigenza rossonera nelle scorse settimane. Con D’Amico sono stati infatti avviati nuovi contatti, e nei prossimi giorni il Milan prenderà le dovute decisioni».