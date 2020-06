Dugarry su Cavani: «Sbaglia a lasciare il Psg, non è mai stato così vicino a vincere una Champions»

Christophe Dugarry ha parlato dell’addio a parametro zero di Edinson Cavani al Psg

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e della Francia, ha parlato ai microfoni di Rmc Sport dell’addio al Psg di Edinson Cavani che il 30 giugno si libererà a costo zero.

SBAGLIATO LASCIARE IL PSG – «Credo che Cavani sbagli a lasciare il Psg. Non è mai stato così vicino a vincere una Champions League come con il club francese. Lo abbiamo difeso, abbiamo elogiato il suo comportamento, il suo amore per la squadra. Posso capire la sua frustrazione per la decisione della società di non rinnovare, ma andarsene ora è piuttosto inelegante e mi sorprende. Ha sempre mostrato umanità e rispetto. Non capisco il suo atteggiamento».