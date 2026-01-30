Dumfries Inter, l’olandese verso il ritorno in campo: l’esterno vede la luce e spunta una data chiave

Dumfries Inter, l’olandese pronto a rientrare: i nerazzurri hanno bisogno del suo motore sulla fascia, le ultimissime

L’assenza di Denzel Dumfries, fermo da novembre, continua a pesare sulla fascia destra. L’olandese, fondamentale per potenza e continuità di spinta, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Chivu può contare soltanto su Luis Henrique, giovane laterale brasiliano ancora in fase di adattamento al calcio italiano, e una rotazione così ridotta sta mettendo a dura prova le energie del gruppo.

Sul fronte mercato, le notizie non sono incoraggianti. La Gazzetta dello Sport segnala che le trattative per rinforzare immediatamente la corsia destra stanno incontrando ostacoli significativi. La pista Moussa Diaby si è complicata per via delle richieste economiche del suo club, mentre l’ipotesi di un ritorno di Ivan Perisic è ormai sfumata: il croato non sembra destinato a rientrare a Milano in questa sessione, lasciando l’Inter senza l’innesto d’esperienza sperato.

In questo quadro, l’unica vera nota positiva arriva dalla Pinetina. Dumfries sta lavorando intensamente con un programma personalizzato per tornare al massimo della forma. L’obiettivo è essere disponibile per la seconda gara dei playoff, in programma il 24 o 25 febbraio. Il rientro del “treno” olandese sarebbe il miglior rinforzo possibile per Chivu proprio alla vigilia della fase più delicata della stagione.

