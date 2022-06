Dybala, Zaniolo, Berardi: il calciomercato “sinistro” delle big

Il calciomercato inizia a infiammarsi con le big nostrane impegnate su obiettivi mancini: Dybala, Zaniolo e Berardi i nomi più caldi

Si sa, il calciomercato non dorme mai, figuriamoci a inizio giugno: da Dybala a Zaniolo, passando per Berardi, le trattative si riscaldano con una passione “sinistra”. Intesa nel discutibile gioco di parole che accomuna il piede preferito dai tre calciatori alle rispettive carriere talvolta nebulose.

A cominciare dalla Joya di Laguna Larga, il cui agente Jorge Antun ha fatto visita in Viale della Liberazione per incontrare alla luce del sole la dirigenza dell’Inter. Insomma, non che fosse una sorpresa, sia chiaro, ma è la prima apparizione pubblica a certificare una trattativa che non è solo fantasia e chiacchiericcio.

Dopo i lacrimoni dello Stadium, dunque, il “tradimento” di Paulo si avvicina. Tra infinite virgolette, però, perché il modo in cui la Juve lo ha prima illuso e poi scaricato trova nel nerazzurro la più logica e vendicativa delle conseguenze.

Dal canto suo il club bianconero ha bisogno di rifondare ampiamente il suo organico e in quella porzione di campo scoperta ecco che la suggestione Di Maria potrebbe venir soppiantata dall’italica concretezza.

Nicolò Zaniolo in verità, di concretezza ne ha dimostrata ancora pochina. Abbagliante e unico nei suoi highlights quanto “sinistro”, appunto, nei momenti di down sin qui troppo frequenti. Sul talento giallorosso preme forte anche il Milan, spinto dalla passione di Maldini per il nativo di Massa e con l’offerta in canna per assicurarsi uno dei talenti più accattivanti del nostro panorama.

Più continuo e costante, non c’è che dire, è stato l’incedere di Domenico Berardi che a grandi passi si avvicina allo snodo dei trent’anni con una certa maturità nel rendimento. Non è e non sarà mai quel campione ipotizzato qualche anno fa, ma giocatore di sicuro affidamento senza dubbio. Ecco perché la Juve ci sta riflettendo con molta attenzione.