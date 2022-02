ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dybala nelle prossime ore a Torino: titolare col Verona? La Juventus pronta a riaccogliere il suo numero 10

Mancano quattro giorni a Juventus Verona, posticipo della domenica di Serie A in programma all’Allianz Stadium. In casa bianconera c’è grande attesa per Zakaria e soprattutto Vlahovic, che potrebbe essere subito titolare.

Uno dei dubbi di Allegri sarà legato alla presenza di Paulo Dybala. Come riferito da Francesco Cosatti di Sky Sport, l’argentino è ripartito dall’Argentina e sta tornando a Torino e nei prossimi giorni Allegri valuterà il suo impiego tra condizione fisica e rientro dalla Nazionale.