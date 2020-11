Dybala vuole uscire dal momento no: allenamenti extra per la Joya

Allenamenti extra per Paulo Dybala per uscire quanto prima dal momento “no” che sta attraversando: il suo piano

Mentre il resto del gruppo riposa, Paulo Dybala lavora per tornare in forma dopo il momento “no”. L’attaccante bianconero, come spiega Tuttosport, è sceso in campo anche ieri, nonostante il resto della squadra riposasse.

L’argentino, che è rimasto a Torino durante questa sosta per le Nazionali, vuole farsi trovare pronto per la gara di sabato sera contro il Cagliari. È pronto a riprendersi l’attacco della Juve con impegno e fatica.