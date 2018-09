Dzeko, derby a secco e nervosismo: l’episodio che ha fatto infuriare DiFra

Edin Dzeko non segna da 6 partite, un’astinenza che lo ha reso nervoso. Il battibecco con El Shaarawy durante il derby ha scatenato l’ira del tecnico

La Roma batte la Lazio nel derby della Capitale ed esce fuori dalla crisi nella quale era sprofondata appena una settimana fa dopo la sconfitta sul campo del Bologna. I giallorossi però sono ancora orfani dei gol di Edin Dzeko, il bomber della squadra che negli ultimi due anni si è caricato spesso la squadra sulle spalle.

La casella dei gol realizzati dal bosniaco ancora fermo a quota 1, con il gol vittoria realizzato nella trasferta di Torino. Un assolo splendido ma rimasto fino ad ora senza repliche. Un’astinenza che dura da 540 minuti, sei partite piene, vissuti da Dzeko con grossa insofferenza.

Dzeko: nervi a fior di pelle

Anche nella sfida di ieri contro la Lazio questo nervosismo è venuto fuori. Siamo a metà del secondo tempo e la Roma spinge a caccia del gol del raddoppio. I giallorossi trovano una transizione pericolosa con El Shaarawy che porta palla al limite dell’area, Dzeko si smarca e offre al compagno una comoda imbucata che lo avrebbe messo a tu per tu con il portiere. Il Faraone invece calcia facendosi ribattere il tiro. Il pallone sarebbe essere ancora nella disponibilità dell’attaccante bosniaco ma il bomber è troppo impegnato ad imprecare contro il compagno di squadra per rincorrere la sfera.

Da quell’azione poi nasce una ripartenza per la Lazio che metterà in difficoltà la retroguardia giallorossa. Un episodio che ha fatto infuriare Eusebio Di Francesco che subito ha provato a scuotere il suo attaccante urlando a squarciagola dalla panchina. Le cose però non sono migliorate visto che Dzeko da quel momento in poi ha deciso di mettersi in proprio senza giocare con i compagni. Almeno in un paio di occasioni ha avuto la possibilità di servire in maniera agevole El Shaarawy ma ha scientemente scelto di proseguire palla al piede o di smistare per un altro compagno. Una situazione che ha danneggiato lo sviluppo della manovra giallorossa.

Il precedente di Bologna e il faccia a faccia

Una situazione che fa il paio con quanto accaduto a Bologna quando lo stesso Dzeko e Florenzi non se le sono mandate a dire dopo alcune incomprensioni in campo. Uno scontro poi rientrato in normali dinamiche di spogliatoio ma che è una spia del momento di nervosismo che sta vivendo l’attaccante bosniaco. Un confronto tra Di Francesco e Dzeko c’è stato già nei giorni di tiro arrivati dopo la sconfitta del Dall’Ara ma in questi giorni ci sarà un nuovo tra faccia a faccia tra le mura di Trigoria per mettere in chiaro che all’allenatore certi atteggiamenti proprio non piacciono e anche se i gol non arrivano è importante che Edin si metta a disposizione della squadra. Martedì all’Olimpico ritorna la Champions League con la sfida al Viktoria Plzen, una gara da vincere a tutti i costi. Meglio ancora se con un gol di Dzeko.