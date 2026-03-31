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Ederson, l’Atlético Madrid accelera: summit con l’Atalanta e concorrenza europea! Le ultimissime
Ederson, l’Atlético Madrid accelera davvero: incontro con l’Atalanta e sfida ai top club europei. Tutti i dettagli
Secondo quanto riportato da O Globo, l’Atlético Madrid avrebbe intensificato i contatti per Ederson, centrocampista dell’Atalanta tra i più richiesti del mercato. Il brasiliano, seguito da tempo anche dalla Juventus, è finito nel mirino di diversi club di Premier League, ma i colchoneros sembrano decisi a muoversi con largo anticipo per bruciare la concorrenza.
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La dirigenza spagnola avrebbe già avuto un summit con l’Atalanta per sondare la fattibilità dell’operazione e provare a impostare l’affare il prima possibile.
Ederson ha un contratto in scadenza nel 2027, una situazione che lo rende una potenziale occasione di mercato per molti top club europei. Ora resta da capire se l’Atlético Madrid deciderà di affondare definitivamente il colpo, anticipando tutti e chiudendo l’operazione con largo margine rispetto all’apertura ufficiale della sessione estiva.