Dzeko Milan, un retroscena di mercato sul centravanti della Roma riporta indietro nel tempo. Si parla anche del Chelsea e della Champions League

Edin Dzeko è stato a un passo dal Milan, ma ora si gode la Roma. Il bosniaco è in patria per alcune amichevoli con la nazionale, ma c’è spazio pure per parlare di mercato. Si è professato tifoso del Diavolo, ma ora ha la testa solo per la Roma. E pensare che è stato davvero vicino al Milan, stando a un retroscena raccontato da Dzeko stesso: «Quando giocavo con lo Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel Milan. Dopo aver vinto il titolo col Wolfsburg sono stato vicinissimo al Milan, ma i tedeschi non mi hanno lasciato andare. Per fortuna la mia carriera è andata bene e in questo momento sono contento a Roma. Sul futuro posso dire che ho due anni di contratto, bisogna chiedere anche alla Roma».

A proposito di trasferimenti e retroscena, di recente Dzeko è stato vicino pure al Chelsea. In più di un’occasione i Blues hanno cercato di portarlo in Premier League di nuovo, ma lui ha rifiutato: «Non ero pronto a trasferirmi al Chelsea dopo aver giocato col Manchester City. Ho deciso di rimanere alla Roma, è stato un periodo complicato e sono uscite anche molte cose false. In quel periodo non ero sicuro di niente». Ieri si è giocata la finale di Champions League e il Liverpool, che aveva fatto fuori la Roma, ha perso col Real Madrid. questo ha aumentato i rimpianti per Dzeko e i suoi. «Contro il Barcellona siamo stati super, in semifinale contro il Liverpool non siamo stati in grado di raggiungere la finale a causa della partita di andata giocata ad Anfield. Non è bello segnare sei gol e non andare in finale» ha detto a Face Tv.