Con il passaggio di Alisson dalla Roma al Liverpool si apre il valzer di portieri?

Alisson saluta la Roma per accasarsi al Liverpool. Cifra record per un portiere: 75 milioni di euro bonus compresi che i Reds verseranno nelle casse dei giallorossi. Con il passaggio del brasiliano in Reds, potrebbe cominciare un valzer di portieri che andrebbe a coinvolgere tanti club europei.

La Roma, principalmente, dovrà fronteggiare la partenza di Alisson. Il nome in cima alla lista sembra quello di Areola del PSG. I transalpini, con l’arrivo di Gigi Buffon hanno la porta “occupata”, quindi il portiere francese classe 1993 potrebbe partire. Valutazione intorno i 18 milioni di euro, quindi cifra abbordabile. Ma si candidano anche Cillessen (29) del Barcellona e Zoet (27) del PSV Eindoven. Da non dimenticare la presenza già di Antonio Mirante nell’organico di Eusebio Di Francesco, arrivato ad inizio mercato dal Bologna.

Allison al Liverpool “scombina” i piani del Chelsea che puntava sul brasiliano per sostituire Courtois destinazione Real Madrid. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i Blues punteranno su Gigio Donnarumma per sostituire il belga. Lui la prima scelta per Roman Abramovich. I Blues valutano altri profili di Premier League, tra cui anche Pickford dell’Everton.