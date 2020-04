Emergenza Coronavirus, accordo raggiunto in Liga: in campo ogni 3 giorni

Emergenza Coronavirus: in Liga è stato raggiunto l’accordo relativo alla ripresa del campionato. Ecco il comunicato

L’emergenza Coronavirus è globale, ma ogni federazione calcistica agisce secondo le modalità che ritiene più consone. In Liga si giocherà ogni 72 ore. Ecco il comunicato della Federazione spagnola.

COMUNICATO – «Questo pomeriggio la RFEF ha tenuto una riunione telematica con tutti i membri della commissione di monitoraggio (RFEF, LNFP e sindacati) per continuare a lavorare durante la crisi sanitaria. Luis Rubiales ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza quando il governo e le autorità sanitarie approveranno il ritorno del calcio. La Federazione ha chiarito il rifiuto frontale dei calciatori di giocare ogni 48 ore. Data la posizione inflessibile della RFEF, AFE è stata costretta ad accettare che il minimo sarà di 72 ore, annullando così il suo precedente accordo con la Lega. La Federazione impone quindi la difesa della salute dei calciatori al di sopra della competizione. Inoltre, ha indicato che durante i mesi di maggio, giugno, luglio o agosto, si opporrà alla disputa delle partite in cui le condizioni di calore, radiazione solare e umidità sono contrarie alla salute dei giocatori di calcio. Inoltre, secondo i rapporti agli esperti commissionati dall’ente federale, due pause di idratazione saranno approvate per tempo per combattere le alte temperature che possono verificarsi nei mesi estivi».