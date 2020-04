Emergenza Coronavirus: cassa integrazione per i giocatori del Sunderland

Emergenza Coronavirus: il Sunderland fa il primo passo decisivo. Cassa integrazione per tutti i dipendenti

Il Sunderland fa il primo passo decisivo in questo periodo legato all’emergenza Coronavirus. Tutti i dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – «Il Sunderland conferma che i giocatori della prima squadra, quelli del settore giovanile sotto contratto e lo staff sono stati recentementi inquadrati nel furlough a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus. La scorsa settimana, la Premier League e la lega hanno annunciato che le competizioni sono rinviate finché non sarà sicuro riprenderle. In questo momento, il Sunderland non ha intenzione di chiedere a nessun giocatore una riduzione dello stipendio o un rinvio, e il club resta intenzionato ad assicurare il pagamento pieno di tutti gli impiegati. Un piccolo gruppo dello staff, incluso Phil Parkinson, continuano a lavorare da casa e la priorità del club resta la salute e il benessere di giocatori, staff, tifosi e della comunità durante questo periodo senza precedenti».