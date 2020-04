Emergenza Coronavirus: la donazione del Manchester United

Grandissima iniziativa del Manchester United. I Red Devils, infatti, hanno donato oltre 30.000 prodotti alimentari alle organizzazioni di beneficienza di Manchester. Una donazione non solo quindi simbolica, ma davvero utile per la comunità.

Lo storico club, infatti, non sottovaluta anche l’emergenza alimentare generata dalle difficoltà nella lotta al Coronavirus. Un grande gesto che aiuterà di sicuro molti bisognosi in questo momento davvero duro.

Around 30,000 items of food have been delivered to local charitable organisations in Manchester, who are dealing with impacts of the coronavirus pandemic.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 7, 2020