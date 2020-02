Emergenza coronavirus, le parole di Ekdal: «Ne parliamo tra di noi»

Emergenza coronavirus, Albin Ekdal parla di ciò che si parla nello spogliatoio. Ecco le parole del centrocampista doriano

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto all’emittente svedese Viasat. Ecco le parole del centrocampista sull’emergenza coronavirus:

«C’è una grande preoccupazione. Domenica scorsa avremmo dovuto giocare la partita ma è stata rinviata. Dove vivo non ci sono ancora casi, quindi la situazione è abbastanza tranquilla. Ma certamente si nota una certa preoccupazione. Per esempio l’asilo di mia figlia ha chiuso. Per il momento sono abbastanza calmo ma se emergesse un caso qui a Genova probabilmente non sarei così sicuro come lo sono ora. Ma finora è tutto abbastanza tranquillo e vivo la mia vita come al solito. Ovviamente nello spogliatoio si parla molto».