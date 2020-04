Emergenza Coronavirus: la Serie B ufficializza la nuova sospensione

Emergenza Coronavirus: la Lega Serie B ufficializza la nuova sospensione in accordo con il DPCM dell’1 aprile 2020

La Lega Serie B ufficializza la nuova sospensione in accordo con il DPCM dell’1 aprile 2020. Ecco le sue parole.

COMUNICATO – «La Lega B, visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e il comunicato della FIGC, dispone la sospensione delle gare della Serie BKT e del Campionato Primavera 2 in programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. dell’1 aprile 2020 nonché dal C.U. FIGC n. 182/A del 2 aprile 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse. Si ricorda infine, nuovamente, il divieto delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo, come previsto dall’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. dell’1 aprile 2020 sopra richiamato».