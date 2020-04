Emergenza Coronavirus, il Liverpool manda alcuni tesserati in cassa integrazione. Il comunicato

Emergenza Coronavirus: il Liverpool ha deciso di mettere alcuni membri dello staff in cassa integrazione, pagati al 100%

Il Liverpool con un comunicato ufficiale ha annunciato che alcuni membri del suo staff saranno pagati al 100% ma andranno in cassa integrazione. In pratica i Reds garantisce ai suoi dipendenti il 100% dello stipendio, ma facendosi aiutare dallo stato. Il personale interessato riceverà l’80% del proprio stipendio attraverso il regime di retribuzione del governo e il club farà la differenza, ovvero il 20%.

«Mentre la nostra priorità fin dall’inizio è stata quella di concentrarci principalmente sulla salute e sul benessere dei nostri giocatori, dello staff, dei sostenitori e della comunità locale, il club si è anche impegnato a svolgere il ruolo più completo possibile nella risposta alla crisi economica.

A livello di club, sono state prese varie altre misure per proteggere i migliori interessi del club e del nostro staff sia a breve che a lungo termine, con tutte queste azioni intraprese a seguito di varie discussioni interne. In alcuni casi, ulteriori misure seguiranno solo quando tutte le parti saranno in grado di procedere e saranno forniti aggiornamenti solo in futuro

Il Liverpool ha messo alcuni membri del suo staff in cassa integrazione. Il club ha confermato che il personale verrà pagato al 100% delle proprie retribuzioni per garantire che nessun membro del personale sia finanziariamente danneggiato. È in corso un impegno attivo sull’argomento delle detrazioni salariali durante il periodo di inattività della squadra. Queste discussioni sono complesse e di conseguenza il processo è in corso, ma lungo».