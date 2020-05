Emergenza coronavirus, negli Stati Uniti ad aprile un decesso ogni 44”. I contagi, secondo i numeri ufficiali, salgono a 1.13 milioni

La curva del contagio in Italia sembra essersi abbassarsi, ma dagli Stati Uniti non arrivano dati incoraggianti per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.

Stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, negli States c’è stato un decesso ogni 44” nel mese di aprile. Al momento i contagi sono 1,13 milioni e i morti 66.368. I test effettuati sono 6,81 milioni su una popolazione di 330 milioni di persone.