Emergenza coronavirus, quarantena terminata per la Fiorentina. I giocatori viola, dopo la trasferta di Udine, erano stati isolati

Quarantena terminata per i giocatori della Fiorentina. I Viola, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non sono più costretti a rimanere nella propria abitazione.

German Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, risultati positivi al tampone, non hanno avuto sintomi gravi. Non si sa quando si riprenderà a giocare, ma al momento tutti i viola possono tirare un sospiro di sollievo.