Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole sullo stop del campionato

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Ora News. Ecco le sue parole relativo allo stop degli allenamenti della Lazio.

«Tra tre settimane sapremo meglio quanto tempo ci vorrà per uscirne. Abbiamo deciso con il club di sospendere gli allenamenti almeno per un’altra settimana. Credo che l’Europeo verrà posticipato o non disputato per dare priorità al completamento dei campionati. Questo sarà deciso nei prossimi giorni».

