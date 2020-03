Emergenza Coronavirus: ufficiale la sospensione della Premier League

Emergenza Coronavirus: ufficiale la Premier League è sospesa a seguito dei primi giocatori contagiati in Inghilterra

La notizia era nell’aria e mancava solo l’ufficialità. La Premier League è ufficialmente sospesa, al pari di tutti gli altri top campionati (Bundesliga esclusa) europei. Questo il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «A seguito di una riunione degli azionisti di oggi, è deciso all’unanimità di sospendere la Premier League, L’intenzione è tornare il 4 aprile, fatti salvi i consigli medici e le condizioni».

L’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato: «Desideriamo che Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi si riprendano rapidamente così come tutti gli altri interessati da COVID-19. In questa situazione senza precedenti, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri club, il governo, la FA e EFL. Possiamo rassicurare tutti sulla salute e sul benessere dei giocatori, dello staff e dei tifosi. Nonostante le sfide, l’obiettivo della Premier League è riprogrammare le partite rinviate. Comprese quelle giocate dalle squadre dell’Accademia, quando è sicuro farlo. In questo ambiente in rapido movimento, se necessario verranno forniti ulteriori aggiornamenti».