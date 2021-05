Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, ha festeggiato la vittoria della Champions League: le sue dichiarazioni

«È una sensazione bellissima. Tutti, fin da bambini, sogniamo di arrivare a questi livelli. Sognavo di vincere questi campionati importanti. Due anni fa abbiamo vinto l’Europa League, oggi la Champions. Non so nemmeno cosa dire, sono troppo emozionato. Ho pensato subito alla famiglia, che mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili. L’Italia? È stata importante. A parte a Palermo dove ho vissuto attimi difficili, a Roma sono diventato italiano. Non sarei qui».