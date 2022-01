Empoli, Andreazzoli: «Juve? Incertezza sul ruolo, dissi di no. Lavoro per le emozioni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico dell’Empoli:

PAROLE «Vorrei essere ricordato per aver regalato qualche emozione e per aver lasciato una traccia. Io posso anche salvare l’Empoli, ma che lavoro ho fatto se non ho trasmesso emozioni ai tifosi e agli stessi giocatori?»

OTTIMO LAVORO EMPOLI – «Mettendo insieme tutte le componenti: la filosofia del club, il lavoro dell’ottimo ds Accardi, l’attenta scelta dei calciatori, la cura dei giovani. E poi c’è il campo, che è l’ultima cosa».

TATTICA – «Appeso nel mio ufficio c’è un post-it con i cinque principi della fase di possesso: scaglionamento offensivo, penetrazione, ampiezza, mobilità, imprevedibilità. Poi i cinque della fase di non possesso: scaglionamento difensivo, azione ritardatrice, concentrazione, controllo e limitazione, equilibrio. Ma non mi sono inventato nulla: li ho imparati a Coverciano. La teoria del corso allenatori è imprescindibile. È come il greco per gli studenti del Liceo Classico: te lo porti sempre dentro».

DEBOLEZZE – «Noi siamo l’Empoli e non possiamo pretendere di essere perfetti. Se devo scegliere, preferisco far bene la transizione positiva e portare la pressione alta rischiando di concedere campo dietro. È una debolezza figlia di una scelta. Noi giochiamo con tre elementi difensivi: i due centrali e il portiere. Tutti gli altri spingono».

CARATTERE – «I giocatori non dimenticheranno mai il modo in cui hanno vinto in casa di Juve e Napoli. E così sfideranno la Roma con la fiducia di batterla».

AGGIORNAMENTI – «Mi aggiornano i miei bravissimi collaboratori. Le confesso una cosa: io guardo poche partite e non conosco tutti i giocatori. Per me il calciatore è una pedina e mi interessano le sue caratteristiche. Mi piace molto allenare, stare con la squadra, vedere se sono capace di portarmela dietro e di trasmettere il mio pensiero rendendolo pratico».

ROMA – «Io con Totti e De Rossi mi sono trovato benissimo. Dipende da che persona sei: i ragazzi ti inquadrano velocemente. Prima di essere un allenatore, io sono un uomo con i miei comportamenti e la mia sensibilità. Il rapporto con la squadra è come quello con i figli, solo che nello spogliatoio sono venticinque. La difficoltà del mio lavoro è quella di far sentire la mia squadra più forte di quello che è».

GIUDICATO PER LE SCONFITTE – «Perché il mondo del calcio spesso manda messaggi superficiali per arrivare alla pancia del tifoso. Un giudizio oggettivo dipende dalla voglia di trasmettere la curiosità, le difficoltà, le bellezze. A Roma passai da inadeguato a fenomeno e poi di nuovo a inadeguato: non ci restai male perché do peso solo al giudizio di chi mi conosce».

CONTE – «Partì alle 6 del mattino per non rischiare di arrivare tardi al mio allenamento. Io non l’avrei mai fatto. A me infatti è mancato qualcosa, Antonio è eccezionale».

VICE PIRLO – «Non era l’obiettivo della mia vita, però ero incuriosito dalla Juve e dal suo mondo. Ma l’incertezza sul mio ruolo era eccessiva».