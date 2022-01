Empoli, Andreazzoli punta Sarri: le ultime sui toscani

La banda Andreazzoli si prepara alla sfida di campionato contro la Lazio: i toscani saranno ospiti del grande ex Maurizio Sarri. E un occhio va al mercato

L’Empoli ha chiuso il 2021 con la sconfitta casalinga contro il Milan di Stefano Pioli e all’orizzonte c’è un altro match tosto e affascinante contro la Lazio di Sarri. Alla prima giornata l’ex allenatore dell’Empoli, alla prima gara seduto sulla panchina biancoceleste si impose al Castellani, ma questa volta la storia potrà essere diversa, vista la consapevolezza dei ragazzi di Andreazzoli che adesso hanno nel mirino l’alta classifica.

MERCATO – Il club di Corsi è sempre molto attento ai vari profili che il tavolo delle trattative può presentare. Mentre l’Empoli si guarda le spalle dalle pretendenti per il regista Samuele Ricci, con le big italiane sulle sue tracce, spunta una nuova idea per l’attacco. Il ds Accardi sta infatti monitorando il giovane centravanti bulgaro Kiril Despodov, attualmente in forza al Ludogorec. La pista potrebbe accendersi in particolar modo con una uscita (Mancuso potrebbe salutare).

COVID – Intanto Andreazzoli prepara la gara contro la Lazio, match nel quale potrebbe esserci qualche assenza illustre. I toscani hanno infatti annunciato la positività di tre componenti del gruppo squadra, anche se non sono stati rivelati nomi.