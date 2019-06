Empoli, Bucchi ha già individuato il sostituto di Caputo

Il mercato dell’Empoli entra nel vivo, tra i nomi per sostituire Caputo c’è un attaccante che Bucchi conosce molto bene

Il mercato dell’Empoli entra nel vivo, con l’addio di Caputo è caccia aperta per trovare un attaccante che lo rimpiazzi. Tanti i nomi fatti fino ad ora, da Leonardo Mancuso (prima scelta di Corsi) a Dionisi del Frosinone. Nelle ultime ore secondo PianetaEmpoli.it prende quota anche lo spagnolo Raul Asencio, nella scorsa stagione in forza al Benevento di Bucchi.

E proprio Bucchi potrebbe essere una garanzia in più, senza contare che Asencio è di proprietà del Genoa e potrebbe dunque rientrare nell’operazione Andreazzoli – Caputo ed eventualmente Bennacer. In attesa di sviluppi prossime ore decisive per capire in che direzione si muoverà Corsi.