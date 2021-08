Empoli, Corsi: «Ci sono le condizioni per prendere Pinamonti»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile acquisto dell’attaccante

Ai microfoni di TMW, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha fatto il punto sul mercato del club toscano:

PINAMONTI – «C’è stato uno scambio di opinioni tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Penso che l’Empoli sia la soluzione migliore per il ragazzo. Al momento abbiamo un obiettivo e stiamo cercando di portare avanti quello. Abbiamo interesse per il giocatore e ci sono le condizioni per chiederlo. Di più al momento non posso dire».

DIFESA – «Giorno per giorno completiamo la squadra. Speriamo che settimana prossima possano arrivare altre novità».