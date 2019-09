La seconda giornata del campionato di Serie A femminile tra Empoli e Inter Women: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Assolutamente da non perdere è la seconda giornata del campionato di serie A femminile che vedrà l’Inter impegnata domani sul difficile campo dell’Empoli Ladies. Entrambe neopromosse, le due squadre si conoscono bene e lo scorso anno sono state protagoniste di un sontuoso cammino in Serie B che le ha viste meritatamente approdare nella massima serie.

Sintesi Empoli Inter Women

8′ Occasione per Acuti – Lancio in profondità per la biancoazzurra che viene anticipata per un soffio dall’uscita della Marchitelli

15′ Doppia chance per Tarenzi – L’Inter si rende pericolosa con una doppia conclusione di Stefania Tarenzi, respinta ottimamente da Baldi

22′ Tiro di Marinelli – Bella azione solitaria del numero 7 nerazzurro che carica il destro a giro deviato prontamente da un difensore avversario

27′ Calcio di rigore per l’Inter – Giocata di Alice Regazzoli atterrata in area da Simonetti. Rigore netto

28′ Gol di Marinelli – Freddissima la Marinelli che spiazza Baldi dal dischetto

Al termine del primo tempo.

Empoli Inter Women 0-0 tabellino

MARCATRICE: 28′ Marinelli rig.

EMPOLI LADIES: Baldi, Boglioni (25′ Cotrer), Di Guglielmo, Prugna, Mastalli, Garnier, Hjohlman, Simonetti, Acuti, Giatras, Cinotti. A disposizione: Mancuso, De Vecchis, Papaleo, Anghileri, Morucci, Varriale, Lugli, Petkova Allenatore: Pistolesi

INTER WOMEN: Marchitelli; Merlo, Debever, Auvinen, Fracaros; Marinelli, Regazzoli, Alborghetti, Pandini; Tarenzi, Van Kerkhoven. A disposizione: Aprile, Quazzico, D’Adda, Brustia, Baresi, Colombo, Goldoni, Norton, Santi. Allenatore: Attilio Sorbi

ARBITRO: Taricone

AMMONITA: Van Kerkhoven

