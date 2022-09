Empoli Roma: i precedenti al Castellani – VIDEO

Nella sesta giornata di Serie A fari puntati anche sulla sfida tra Empoli e Roma: ecco tutti i precedenti allo stadio Castellani

L’Empoli non ha ancora vinto in campionato ed è la squadra che ha ottenuto più

pareggi tra le 20 di Serie A. Nell’ultima partita i toscani hanno impattato 2-2 a Salerno. La rete del pari definitivo l’ha realizzata Lammers.

La Roma è reduce dal ko di Udine e mai Mourinho aveva incassato un 4-0 in Serie A. L’allenatore portoghese non ha fatto drammi, commentando “Meglio un 4-0 che 4

sconfitte per 1-0”.