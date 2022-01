ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mattia Viti salterà la prossima sfida di Serie A: l’espulsione costa cara al classe 2002 e all’Empoli

Espulsione da record per Mattia Viti. Nel corso del match contro il Sassuolo, il difensore classe 2002, ha preso due gialli in meno di un minuto per una doppia trattenuta su Berardi.

Andreazzoli perderà il difensore per la prossima sfida di Serie A, che i toscani giocheranno contro il Venezia al Penzo.