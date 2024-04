Empoli Torino, Juric ritrova Nicola: il passato è granata, il futuro...

Sabato andrà in scena Empoli-Torino, Ivan Juric ritrova Davide Nicola, con un passato granata tra campo e panchina ed un futuro interlocutorio

Neanche il tempo di smaltire la vittoria per 1-0 contro il Monza, ed il giorno di riposo concesso ai suoi ragazzi in occasione delle festività di Pasqua, che Ivan Juric è già tornato a lavoro. Sabato 6 aprile sarà infatti Empoli-Torino a fare capolino nel calendario degli scontri in programma per la scuderia granata e il condottiero croato non vuole dicerto farsi trovare impreparato all’appuntamento.

Il match che andrà in scena alle 20e45 allo Stadio Castellani, inutile girarci intorno, ricopre un’importanza cardinale nell’economia della rincorsa all’Europa di Duvan Zapata e compagni. Con Juventus e Inter – la prima in piena lotta Champions, la seconda decisa a chiudere la pratica Scudetto – nelle successive tre partite, il club toscano appare come un’occasione troppo ghiotta per essere mancata. Specialmente, se si considera il manipolo di squadre (Napoli, Lazio e Fiorentina in primis) che insieme ai sabaudi custodiscono il medesimo sogno: centrare la qualificazione ad una competizione europea.

Guai però a sottovalutare l’avversario in maglia azzurra e con questo il tecnico che siederà sulla panchina opposta a quella occupata dall’ex Verona. Parliamo naturalmente di Davide Nicola: stretta, strettissima conoscenza del Torino. Lui che nel capoluogo piemontese ha scritto una pagina preziosa della propria carriera nelle vesti di calciatore prima e allenatore poi. Dal gol che valse il ritorno in Serie A contro il Mantova nel 2006, alla salvezza conquistata nel 2021 dopo aver raccolto le redini della disastrosa gestione Giampaolo.

Insomma, Nicola – non l’ha mai nascosto – tifa il Torino da una vita, ma per novanta minuti sabato sarà il suo più acerrimo rivale. Se verò è che ai granata servono punti classifica in chiave europa, anche l’Empoli, non dimentichiamolo, ha bisogno di una boccata di ossigeno per allungare sulla zona retrocessione (attualmente i toscani occupano la diciottesima casella del tabellone come il Frosinone). E il futuro del mister di Luserna San Giovanni sembrerebbe passare proprio da qui.