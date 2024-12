Empoli Torino Live, allo Stadio Castellani il match valido per la 16ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca di Empoli Torino

Empoli Torino Live. E’ tutto pronto per il calcio d’inizio dell’incontro valido per la giornata numero 16 di Serie A, il palinsesto del massimo campionato italiano mette davanti il club toscano a quello piemontese questa sera tra le mura dello Stadio Carlo Alberto Castellani. Due squadre alla ricerca di punti importanti, separate per altro in classifica da appena tre lunghezze: 19 i gettoni confezionati dai padroni di casa, 16 dai rivali granata fino a questo momento.

Lo sanno bene Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli, determinati quanto mai a regalare un successo ai rispettivi tifosi (che si prospettano per altro numerosi per ambo gli schieramenti questa sera) in un match che ha già visto il proprio antipasto andare in scena lo scorso 24 settembre in Coppa Italia (con successo azzurro). Appuntamento alle 20e45 in punto quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Empoli Torino.

EMPOLI TORINO LIVE 0-0

La diretta testuale di Empoli Torino inizierà alle 20.45

Formazioni ufficiali Empoli Torino:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Se.Esposito; Colombo.

TORINO (3-5-2): Vanja; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh.

Arbitro Empoli Torino: Kevin Bonacina