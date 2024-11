Empoli, Pellegri sfata il tabù Castellani, ecco il primo gol casalingo: le pagelle dell’attaccante

L’Empoli torna a segnare e vincere al Castellani grazie alla rete di Pellegri: le pagelle dell’attaccante contro il Como

L’Empoli con la vittoria di ieri contro il Como mette da parte tre punti importanti per rimanere a metà classifica e il più lontano possibile dalla zona retrocessione. Una vittoria importante quella di ieri perchè rompe finalmente il digiuno di gol casalinghi: in questa stagione infatti i toscani avevano segnato al Castellani soltanto in Coppa Italia contro il Catanzaro. A far esultare di nuovo i tifosi ci pensa Pellegri, che torna a festeggiare un gol dopo 6 mesi di astinenza (l’ultima volta il 12 maggio in Verona-Torino). Di seguito le pagelle dell’attaccante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Torna al gol in campionato dopo sei mesi di astinenza, il primo con la maglia dell’Empoli. Ritrovato».

TUTTOSPORT 7 – «Il suo gol vale la prima vittoria interna. Merita la copertina».