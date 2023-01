Empoli, Zanetti: «Torino? C’è un po’ di rammarico, ma anche l’orgoglio di aver giocato una partita stratosferica»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Torino. Le dichiarazioni

PAROLE – «C’è un po’ di rammarico ma anche l’orgoglio di aver giocato una partita stratosferica contro una squadra forte. Possiamo giocarcela con tutte. Oggi c’è stato un calo psicofisico, ma abbiamo preso un punto importante che ci permette di proseguire con la nostra striscia positiva tutt’altro che scontata. Questa partita ci insegna che in Serie A non si può mollare niente. Percorso? Sono soddisfatto a metà, lo sarò del tutto a fine anno se centreremo l’obiettivo. Il campionato è ancora lungo, manca un girone, i ragazzi mettono in campo grinta e agonismo ma quello che mi interessa è il percorso».