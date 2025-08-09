Real Madrid: Endrick eredita la maglia numero 9, Gonzalo Garcia rinnova fino al 2030. E Mbappè… Le ultime

Il Real Madrid ha ufficializzato un importante cambio di numerazione tra le sue fila, destinato a far parlare tifosi e addetti ai lavori. Endrick, giovane attaccante brasiliano classe 2006, sarà il nuovo numero 9 dei Blancos, prendendo il posto lasciato libero da Kylian Mbappé. Il francese, arrivato in estate dal Paris Saint-Germain, ha optato per la maglia numero 10, precedentemente indossata da Luka Modric, ora al Milan.

Endrick, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, ha già mostrato lampi di classe con il Palmeiras e si prepara ora a vivere la sua prima stagione in Europa con grandi aspettative. La scelta del numero 9, storicamente legata ai bomber del Real Madrid, da Alfredo Di Stéfano a Karim Benzema, è un chiaro segnale della fiducia che il club ripone nel giovane brasiliano.

La decisione smentisce le recenti indiscrezioni che vedevano Gonzalo Garcia come possibile erede della maglia numero 9. Il centrocampista offensivo spagnolo, classe 2005, ha appena rinnovato il suo contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2030. Cresciuto nella cantera madridista, Garcia è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio e ha già esordito con la prima squadra sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Il comunicato ufficiale del club recita: “Il Real Madrid CF e Gonzalo García hanno concordato di estendere il contratto del nostro giocatore, che resterà con il club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030”. Una mossa che conferma la volontà della società di puntare sui giovani talenti cresciuti in casa, in un progetto tecnico che unisce esperienza e rinnovamento.

Con Endrick pronto a guidare l’attacco e Mbappé a illuminare la trequarti, il Real Madrid si prepara a una stagione ricca di ambizioni. Il cambio di numeri di maglia assume così un valore simbolico, riflettendo le gerarchie e le aspettative di una rosa che punta a dominare in Spagna e in Europa.