Endrick Roma, il gol che cambia tutto: Mourinho se lo tiene stretto, si complica anche la pista Milan

Il talento brasiliano del Real Madrid ha colpito proprio la squadra che lo vorrebbe a gennaio: la prestazione dell’Olimpico rischia di cambiare gli scenari di mercato
Uno scherzo del destino che rischia di trasformarsi in una beffa anche sul mercato. Endrick, uno dei principali obiettivi della Roma per gennaio, ha segnato proprio contro i giallorossi nella sfida di Champions League vinta in rimonta dal Real Madrid. Un gol che potrebbe complicare ulteriormente i piani di Gian Piero Gasperini, ma anche quelli del Milan, altra società interessata al talento brasiliano.
La prestazione dell’attaccante classe 2006 ha confermato tutte le sue potenzialità, rafforzando la volontà di José Mourinho di trattenerlo a Madrid.
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Endrick Roma, la notte dell’Olimpico cambia gli scenari
Entrato nella ripresa al posto di Vinicius Junior, Endrick ha impiegato poco tempo per lasciare il segno. Il brasiliano ha trovato la rete con un colpo di testa, completando la rimonta del Real Madrid prima del definitivo successo arrivato nel finale grazie a Rudiger.
Non soltanto il gol: accelerazioni, dribbling e personalità hanno confermato le qualità di un giocatore che, nonostante i soli 20 anni, possiede già un notevole potenziale.
Una prestazione che rischia di allontanarlo proprio dalla Roma, che lo segue dalla scorsa estate.
Endrick Roma, Mourinho frena la cessione a gennaio
Lo Special One aveva già espresso chiaramente la propria posizione sul futuro dell’attaccante: «i club interessati dovranno lottare con me».
Parole accompagnate da un’altra dichiarazione significativa: «Lo adoro, ha un potenziale di altissimo livello ed è molto importante per noi».
Alla vigilia della partita, invece, Gasperini aveva evitato di alimentare le indiscrezioni: «Se chiederò Endrick per il mercato di gennaio? Non credo. Adesso abbiamo il mercato di gennaio, ma è proprio una cosa che in questo momento non interessa».
Il tecnico giallorosso, tuttavia, continua a cercare un attaccante rapido, tecnico e capace di incidere negli ultimi metri, possibilmente da affiancare a Dybala alle spalle di Malen.
Endrick Roma e Milan, il mercato dipende da Mourinho
Anche il Milan segue con interesse l’evoluzione della situazione, ma il futuro del brasiliano potrebbe essere ancora al Real Madrid.
Finora Endrick aveva trovato pochissimo spazio, collezionando appena quattro minuti nella Liga. Adesso, però, la squalifica di Vinicius Junior per quattro giornate potrebbe offrirgli maggiori opportunità, anche nella sfida contro il Barcellona.
La società spagnola ha investito circa 60 milioni di euro per assicurarselo e difficilmente rinuncerà a un talento così importante senza prima valutarne ulteriormente la crescita.
Per Roma e Milan, dunque, la strada verso gennaio si fa sempre più complicata. Il gol dell’Olimpico potrebbe aver convinto definitivamente Mourinho a puntare su Endrick.